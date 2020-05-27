Medipol Başakşehir’de antrenmanlar sürüyor

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada antrenmanlara devam ediyor. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 20:02 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir’de antrenmanlar sürüyor

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada antrenmanlara devam ediyor. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir  Fatih Terim Stadı’nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.  Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alanda pas ve şut  çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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