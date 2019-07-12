Medipol Başakşehir, Yunis Abdelhamid için transfer teklifi yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçerek gruplara kalmak isteyen Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Turuncu Lacivertli kulüple ilgili Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten flaş bir iddia geldi.

Gazete, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Başakşehir'in Ligue 1 ekiplerinden Reims'de forma giyen Faslı stoper Yunis Abdelhamid için 500 bin euro önerdiğini iddia edildi. Fransız ekibinin başkanı Jean-Pierre Caillot'nun ise kulüple bir yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki savunmacı için 2 milyon euro talep ettiği ve bu nedenle Başakşehir'in teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler