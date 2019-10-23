Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyununun ardından yapılan taktik antrenman ve çift kale maçla çalışmalarını tamamladı. Turuncu-lacivertli takımda antrenmana sakatlığı süren Daniel Aleksic katılmazken diğer tüm oyuncular çalışmalarda yer aldı.

Medipol Başakşehir, son çalışmasının ardından yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) -