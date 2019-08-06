Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün tek antrenmanında, 5’e 2 pas çalışmasının ardından savunma ve duran top organizasyonları üzerinde durulduğu belirtildi.
Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarına fizyoterapist eşliğinde devam etti.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.