Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Muhammet Demir'i transfer ettiğini açıkladı.

02 Temmuz 2019, Salı 14:22
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Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son anda kaybeden Medipol Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu Lacivertliler, son olarak Sivasspor'da forma giyen Muhammet Demir'i transfer ettiklerini açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü’nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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