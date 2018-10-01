Medipol Başakşehir liderlik şansını kullanamadı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir liderliğe yükselme şansını kullanamadı. Haftayı 1 puanla kapatan turuncu-lacivertli ekip, puanını 14’e yükseltti ve 15 puanlı Galatasaray’ın gerisinde haftayı ikinci sırada tamamladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Beşiktaş’ın ise averajla önünde yer aldı.

Bu sezon 3. beraberliğini alan Evkur Yeni Malatyaspor ise puanını 11 yaptı ve haftayı, 9. sırada geçti.

Abdullah Avcı, Erol Bulut’a karşı ilk kez puan kaybetti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski yardımcısı Erol Bulut’un başında bulunduğu Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı oynadığı 3. maçta ilk puan kaybını yaşadı. Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki maçı da kazanmayı başarmıştı.

Devre arasında gerginlik

Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında gerginlik yaşandı. Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyaspor’un kaptanı Adem Büyük soyunma odası koridorları önünde tartıştı. Abdullah Avcı ve Adem Büyük’ün ilk yarıda yaşanan bir pozisyonla ilgili tartıştığı öğrenildi.

İlk kez mavi forma

Medipol Başakşehir, sezon başında tanıttığı 3. alternatif forması olan mavi renkteki forması ile ilk kez bir maça çıktı. Turuncu-lacivertli takım, mavi forma ile çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.

Statta Çinli konuklar

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 69. yılı kutlamaları kapsamında, Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve beraberindeki heyet de Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.