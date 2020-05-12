Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu, pas ve şut çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL (AA)



