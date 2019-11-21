Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Medipol Başakşehir, 11. hafta sonunda, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puana sahip. Turuncu-lacivertli takım, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde haftaya 5. sırada girdi.
Eksik yok
Turuncu-lacivertli takımda bu önemli mücadele öncesinde eksik bulunmuyor.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları geçti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.
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Dokuz maçtır kaybetmiyor
Sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ligde oynadığı 9 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda oynadığı son 3 maçı kaybetmedi.