Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

21 Kasım 2019, Perşembe 11:17
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Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk oluyor

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Medipol Başakşehir, 11. hafta sonunda, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puana sahip. Turuncu-lacivertli takım, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde haftaya 5. sırada girdi.

Eksik yok

Turuncu-lacivertli takımda bu önemli mücadele öncesinde eksik bulunmuyor.

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları geçti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.

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Dokuz maçtır kaybetmiyor

Sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ligde oynadığı 9 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda oynadığı son 3 maçı kaybetmedi.

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