Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21 Kasım 2019, Perşembe 21:59
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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp 5’e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak müsabakada Galatasaray ile karşılaşacak.

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