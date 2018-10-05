Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın antrenman tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, 5’e 2 çabukluk çalışmasının ardından geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem’in ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
AA