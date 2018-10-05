Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05 Ekim 2018, Cuma 14:53
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın antrenman tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Antrenmanın, 5’e 2 çabukluk çalışmasının ardından geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem’in ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

AA

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