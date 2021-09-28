Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde iki grup halinde 5’e 3 pas çalışması yapan turuncu-lacivertliler, çift kale maçla günü tamamladı.

Kas yaralanması olan Tolga Ciğerci’nin tedavisine başlanırken, sağ kasık adalesinde zorlanma olan Şener Özbayraklı ile sol ayak bileğini burkulan Ömer Ali Şahiner’in tedavilerine devam edildi.

Medipol Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

İSTANBUL (AA)