Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir, 2 günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 17:12
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Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir, 2 günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koordinasyon, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA

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