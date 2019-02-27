Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Medipol Başakşehir, 2 günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Koordinasyon, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA