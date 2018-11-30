Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

30 Kasım 2018, Cuma 20:16
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Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çeşitli uygulamalar üzerinde durdu.

Sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

AA

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