Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor’u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor’u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
AA