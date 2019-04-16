Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

16 Nisan 2019, Salı 18:54
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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ile süren idman, topa hakim olma oyunuyla devam etti. Antrenman, dar alan oyunun ardından, dayanıklılık parkurunda gerçekleştirilen çalışma ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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