Medipol Başakşehir, Beşiktaş hazırlıklarına ara vermeden başladı

Medipol Başkaşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada Atiker Konyaspor mücadelesinde oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maçla idman sona erdi.

Turuncu lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA