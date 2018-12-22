Uzun süreli sakatlıkları ve beklentileri bir türlü karşılayamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan ve Arsenal'dan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil hakkında bomba bir açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in lideri olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e konuyla ilgili flaş bir demeç verdi.

Gümüşdağ, "Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız." ifadelerini kullandı.

Arsenal'da haftalık 350 bin sterlin kazanan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler