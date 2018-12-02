Medipol Başakşehir ara vermedi

Spor Toto Süper Lig’de dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’a yenilen lider Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Aralık Çarşamba günü Adana Demirspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

02 Aralık 2018, Pazar 15:03
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Medipol Başakşehir ara vermedi

Spor Toto Süper Lig’de dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’a yenilen lider Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Aralık Çarşamba günü Adana Demirspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların pas ile pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alan oyunu ve şut çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Antrenmanda, sakatlığı bulunan Alparslan Erdem’in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Turuncu-lacivertliler, bir günlük izinin ardından 4 Aralık Salı günü gerçekleştireceği idmanla Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA

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