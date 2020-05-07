Medipol Başakşehir, antrenmanlara başladı
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin 12 Haziran'da başlatma kararı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''TFF'nin liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz.'' ifadelerini kullanıldı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada 3 grup halinde antrenmanlara başladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, koşu, pas ve orta-şut organizasyonları yaptı.
Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00, 14.00 ve 17.00’de 3 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.