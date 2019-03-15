Yaptığı programlarla birçok başarıya imza atan Acun Ilıcalı, TV8 için gelen cazip teklifi geri çevirmediği ve kanalı sattığı iddia edilmişti.

Medical Park'tan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Medical Park'ın açıklaması şöyle;

Liv Hospital ve Medical Park markalarını bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) olarak; söz konusu haberlerde yer alan TV8’in satışı için Medical Park ile görüşme yapıldığı ve/veya TV8’in Medical Park’a satıldığına ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtmek isteriz. Şirketimizin bu konuda herhangi bir girişimi ya da görüşmesinin söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.