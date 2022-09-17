Medet Coşkun: İlerleyen haftalarda gole çevireceğiz

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında A. Denizlispor , Gençlerbirliği’ni ağırladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Sorumlu Medet Coşkun, ilerleyen haftalarda oynanacak maçlarda daha iyi bir performans göstereceklerinin mesajını verdi.

Coşkun, “Biz takım olarak buraya 3 puan için geldik. Hafta içi çalışmalarımız 3 puan üzerine oldu. Yalnız oyuna hiç beklemediğimiz şok bir golle başladık. Buda bizim ilk yarı oyun düzenimizi tamamen bozdu. Daha sonrasında oyunu toparladık. İlk yarıyı hafta içi çalıştığımız top organizasyonlarına göre sonuca götürmek, bizleri mutlu etti. Maçta ikinci yarı daha iyi bir Gençlerbirliği olarak, Türkiye 1. Ligi'nin en genç takımıyız. Türkiye 1. Ligi'nin en genç takımıyla mücadele ediyoruz. Buda bizi içeride olumlu ve olumsuz etkiliyor. Bu çocuklar tecrübesiz sizin de şahit olduğunuz gibi 85’inci dakikadan sonra 3 tane net gol pozisyonumuz var. Bugün yapamadık ama ilerleyen haftalarda bunu gole çevireceğiz. Taraftarımız buraya kadar gelmiş, desteklemiş ve maç sonu bize söyledikleri gibi ‘Güzel günleri hep birlikte göreceğiz’ dediler” şeklinde ifade etti.

İHA