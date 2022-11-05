Medet Coşkun: 3 puan alamadığımız için üzgünüz

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun, "Maç sonu olan olaylar için üzgünüz. Futbolun içinde olmaması geren olaylar. Maçta bazen istenmeyen olaylar olabiliyor, üzgünüz. İstemediğimiz olaylar oldu. İstenmeyen olaylar, olmazsa iyi olurdu" dedi.

Coşkun, "3 puan için geldik ama ilk yarıda yediğimiz gol bizi demoralize etti. İkinci yarıda ikinci gol geldi. Oyuncularımızın inancı, maçı kazanma istekleriyle 2-0’dan maçı 2-2’ye getirdik. Son dakikada kaçırdığımız golle var. 3 puan alamadığımız için üzgünüz."

Coşkun, bir gazetecinin 'Hakemin yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna ise "Ortada, adil bir maç yönetti" yanıtını verdi.

'Maç sonrası Ahmet Tuzcu'nun başından yaralandı, durumu nasıl, neyi var' şeklinde yöneltilen bir soruya ise Coşkun, "Başından bir darbe aldı, durumunu takip ediyoruz. Böyle üzücü şeylerin yaşanması hoş değil" dedi.

DHA