Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bir yandan da oyuncuları için gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

Son olarak takımda 2 sezondur başarıyla forma giyen Gary Medel için İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan 6 milyon Euro’luk teklif alan yönetim, Ada temsilcisine olumsuz yanıt vermişti. İngiliz ekibinin Şilili menaceri Manuel Pellegrini’nin Medel için ısrarcı olması sonrasında Beşiktaş’a menacerler aracılığıyla bonservis talebini soran West Ham yönetimine, verilen cevap ortaya çıktı.

Yıldız isim haber bekliyor

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda tutma kararı aldığı deneyimli ön liberodan kolay vazgeçmek istemeyen Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız ismin değerini 10 milyon Euro (60 milyon TL) olarak belirlediği öğrenildi. Bu cevap sonrasında West Ham United’ın konuyu değerlendirip bu hafta içerisinde Beşiktaş’a geri dönüş yapması bekleniyor. Medel’in de kulüplerin anlaşması halinde vatandaşı Pellegrini’yle çalışmak istediği öğrenildi.