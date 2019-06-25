Copa America’da bulunan Gary Medel’in kısa süre içinde menajerini İstanbul’a göndererek, ayrılık talebini yönetime ileteceği öğrenildi. İngiltere’ye taşınmak isteyen ailesini kıramayan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde evindeki eşyalarını da toplatacağı ifade edildi.

Brezilya’da düzenlenen Copa America’da Şili Milli Takımı forması giydiği için birinci kamp döneminde yer almayacak olan Gary Medel’in, menajerini İstanbul’a göndererek yönetimden affını isteyeceği iddia edildi.

Geciken ödemeler nedeniyle Beşiktaş Yönetimi ile zaman zaman sıkıntılar yaşayan tecrübeli futbolcunun menajerine, “Ailem İstanbul’da kalmama sıcak bakmıyor. İngiltere’ye gitmemi daha çok istiyorlar” dediği ortaya çıktı. Ailesine çok düşkün olan ve adeta bir dediklerini iki etmeyen Medel, bu nedenle menajerinden kulüp arayışı konusuna hız vermesini istedi. Devre arasında Premier Lig ekibi West Ham United’a transferi son anda gerçekleşmeyen ancak bu transfer döneminde İngiltere’ye mutlaka gitmek isteyen Medel’in, Copa America’dan sonra evindeki eşyalarını toplatacağı vurgulandı.

Ortaya takviye

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Gary Medel’in takımda kalmasını istediği aktarıldı. Ancak Avcı’nın ayrılık konusunda kararlı olması halinde Şilili futbolcunun zorla takımda tutlumasına karşı çıktığı da ifade edildi.

Dorukhan Toköz’e gelen teklifleri de göz önünde bulundurarak orta sahanın güç kaybetmesini istemeyen siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle oyunu çift yönlü oynayan orta saha adaylarıyla da görüştüğü öğrenildi. Yönetimin, Dorukhan veya Medel’in ayrılması halinde orta sahaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

75 maçta 1 gol, 2 asist

Beşiktaş’a 2017’de 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Inter’den transfer olan Gary Medel geride kalan 2 sezonda 75 resmi maçta görev yaptı. 3 Ağustos’ta 32 yaşına girecek olan Şilili futbolcu orta sahadaki enerjisiyle taraftarların takdirini toplarken hücumda etkili olamadı. Rakip ağları sadece bir kez havalandıran Medel 2 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

(Milliyet)