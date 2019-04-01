Beşiktaş'ta yeni sezonda yönetim tarafından gönderilmesi planlanan Medel'e İtalyan kulüplerinden Parma'nın talip olduğu gelen bilgiler arasında.

Parma Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın Medel'in alınması için yönetime tavsiye kararında bulunduğu ortaya çıktı. Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Parma'nın kadrosuna Medel'i katmayı planladığı ve bunun için tüm imkanların zorlanacağı öğrenildi.

İtalyan kulübünün Medel için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Kaynak: Takvim