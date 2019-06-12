Medel’den Boca Juniors’a veto!

Beşiktaş’ta geleceği henüz netleşmeyen Gary Medel’in olası transferinde eşinin araya girmesi dikkat çekti. Arjantin’in Ole gazetesinde yer alan haberde, Medel’in eski kulübü Boca Juniors tarafından istenmesi gündeme geldi.

Beşiktaş’la bir yıllık sözleşmesi kalan Şilili futbolcunun, eşi nedeniyle Arjantin’e gitmek istemediği ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun ailesinin Avrupa’da kalmak istediği aktarıldı. Sezon başında Premier Lig ekibi West Ham’dan resmi teklif alan Medel’in, “Arjantin’de yaşamak istemiyoruz. Eşim de istemiyor. Belki Arjantin’e seyahat etmek güzel olur ama orada yaşamak gibi bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

(Milliyet)