Medel: Şampiyon olmamız şart

1-0 kaybedilen maçın ardından konuşan Gary Medel, “Final oynama hayalini gerçekleştireceğimizi düşünüyordum. Bu akşam başaramadık. Kendi adımıza evimizde kaybetmek üzücü” dedi. İlk yarıda fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Şilili, “Pazar günü lig maçı var. Çok önemli. Ona odaklanmalıyız. Avrupa’dan elendik. Lige dört elle sarılıp, bizi destekleyenleri mutlu etmek için şampiyon olmamız şart” ifadelerini kullandı.