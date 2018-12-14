Medel: Şampiyon olmamız şart

1-0 Malmö'ye kaybedilen maçın ardından konuşan Gary Medel, önemli değerlendirmelerde bulundu.

14 Aralık 2018, Cuma 01:15
- A +
Medel: Şampiyon olmamız şart

1-0 kaybedilen maçın ardından konuşan Gary Medel, “Final oynama hayalini gerçekleştireceğimizi düşünüyordum. Bu akşam başaramadık. Kendi adımıza evimizde kaybetmek üzücü” dedi. İlk yarıda fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Şilili, “Pazar günü lig maçı var. Çok önemli. Ona odaklanmalıyız. Avrupa’dan elendik. Lige dört elle sarılıp, bizi destekleyenleri mutlu etmek için şampiyon olmamız şart” ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.