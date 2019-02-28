Medel önce FIFA’ya sonra kulübeye gitti

Beşiktaş’ın en istikrarlı ve formda isimlerinden Gary Medel, siyah-beyazlı yönetim tarafından deyim yerindeyse kara listeye alındı. Daha önce maddi konularda sıkıntı yaşanan Pepe, Ryan Babel, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Alvaro Negredo gibi isimlerin takımla ilişkisini kesen yönetimin, Medel’i de şimdiden yeni oluşumda düşünmediği aktarıldı.

Şilili oyuncunun FIFA’ya gittikten sonra ilk 11’de forma yüzü görememesi nedeniyle bir hayli üzgün olduğu ve bu hamlesinden dolayı pişmanlık duyduğu bildirildi. Takımdaki birçok oyuncuya geçtiğimiz günlerde ödeme yapan siyah-beyazlı yönetimin, Gary Medel’e ise FIFA’nın belirlediği tarihte ödeme yapacağı ifade edildi. Maddi sıkıntıların olduğu bu dönemde kulüple parasal problemler yaşayan oyuncularla yolları ayırma kararı kalan yöneticilerin, futbolcularla yapılan toplantılarda, “Herkes parasını alacak ama şu dönemde biraz daha sabredilmesi gerekiyor” mesajını ilettiği vurgulandı.

Öte yandan ara transferde ayrılığın eşiğinden dönen ve Gary Medel gibi maddi konularda bir süredir yönetimle sıkıntı yaşayan Ricardo Quaresma’nın da sezon sonu gönderilmesinin planlandığı ileri sürüldü. Yönetimin talebinin aksine hem tüm alacaklarını hem de bedelsiz serbest bırakılmasını istediği için takımda kalan Portekizli futbolcunun gerekli koşulların oluşmaması halinde bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyebileceği savunuldu.

Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada oyuna girmesi çok konuşulan Quaresma’nın Beşiktaş ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Milliyet)