Medel: Bana bundan sonra forma vermezler

Beşiktaş’ta formayı Atiba’ya kaptırdıktan sonra adeta yedek kulübesine mahkum kalan Gary Medel’in ayrılık hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübü alacakları için FIFA’ya şikayet ettiği için yönetim tarafından deyim yerindeyse ‘istenmeyen adam’ ilan edilen Şilili futbolcunun yakın çevresine, “Bana bundan sonra forma vermezler. Aylardır paramı alamadığım için kulübü şikayet etmek zorunda kaldım. Neden oynatılmadığımla ilgili bir şey söylenmiyor. Ben para almadım diye oynamamazlık etmedim. Tam tersine mesleğime olan saygımdan dolayı, sahaya tüm gücümü koymaya çalıştım” dediği aktarıldı.

Son günlerde İngiliz basını tarafından sezon sonunda West Ham’a transfer olacağı ileri sürülen Gary Medel bu konuda yönetimle henüz masaya oturmazken, tecrübeli futbolcunun ailesinin de İngiltere’ye gitmek istediği öğrenildi. Takımın son haftalarda elde ettiği galibiyetler nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş’in sakatlık ve ceza gibi durumlar olmadıkça kazanan kadroyu bozmayacağı ve bu nedenle Medel’in ilk 11’e girme şansının zayıf olduğu belirtildi.

Alacakları konusunda yönetimle anlaşamayan ve takımda kalan Ricardo Quaresma gibi yönetimle birikmiş parası için pazarlık yapması beklenen Medel’in, milli maçlar nedeniyle antrenmanlarını aksatmadığı ve işine sadık kaldığı vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde menajerini İstanbul’a çağıran Medel’in sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu devreye sokmayacağı da belirtildi.

Öte yandan West Ham Teknik Direktörü Pellegrini’nin ise vatandaşı olan Medel’in durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

(Milliyet)