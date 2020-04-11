Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada transferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etmek istediklerini belirten Otyakmaz, İstanbul takımlarıyla isimleri anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında da konuştu.

Rıza Çalımbay, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando hakkında konuşan Otyakmaz, "Rıza hocamız olağanüstü bir gelişme olmaz ise seneye bizimle devam edecek. biz öyle düşünüyoruz. Hocamız çocukken taraftarı olduğu sorunsuz ve iyi yönetilen bir kulübün başında. Erdoğan Yeşilyurt ile devam etmek istiyoruz. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando konusunda ise hocamız isterse kalması için gerekeni yaparız.'' dedi.

'Kafalarını karıştıranlar var'

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili de konuşan tecrübeli futbol adamı, "Emre ve Mert Hakan takımda kalmak isterse sözleşmemiz hazır. Henüz cevap vermediler. Kafalarını karıştıranlar var." ifadelerini kullandı.