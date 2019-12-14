Lider Sivasspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürerken, Başkan Mecnun Otyakmaz transferle ilgili konuştu. Sezonun en formda oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’la ilgili yaşanan gelişmelere tepki gösteren Otyakmaz, Beşiktaş’ı önceki gün yapmış olduğu, “İki oyuncu da gündemimizde yok. Bu haberler spekülatiftir” açıklamasından dolayı tebrik etti.

‘Beşiktaş’tan zarar görmedik’

Sivasspor’un patronu, “Beşiktaş Kulübü, basın açıklaması ile oyuncularımız Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında bazı medya kuruluşlarında yer alan spekülatif haberlere en güzel cevabı vermiştir. Maalesef ülkemizde bazı futbol kulüpleri, sporcuyu gerçekten transfer etme niyetinde olmasa bile, özellikle rakiplerinin futbolcularına zamansız ve yasal olmayan bir şekilde transfer teklifi yaparak olası bir performans düşüklüğünden faydalanma gayreti içine girmektedirler. Beşiktaş Kulübü hiçbir zaman böyle bir yolu tercih etmeyip, bu oyuna alet olmamıştır. Kulübümüz hiçbir zaman kendilerinden bu anlamda bir zarar görmemiştir” dedi.

‘Sezon başı istediler’

Başkan şöyle devam etti: “Ayrıca sezon başında futbolcumuz Emre Kılınç için dönemin Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı tarafından centilmence transfer teklifi yapıldığını ve anlaşma sağlanamadığını da hatırlatmak isteriz. Bu vesile ile yaklaşan ara transfer döneminde hiç bir oyuncumuzun transferine sıcak bakmadığımızı kamuoyunun dikkatine sunar, bu konudaki olası yayınların art niyetli olacağını şimdiden deklare ederiz.”