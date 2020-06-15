Son dakika haberi. Süper Lig'İn 27. haftasında Denizlispor'u 1-0'la geçen Sivasspor, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırmadı ve 3. sıraya yerleşti. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Otyakmaz, takımın başarısındaki en önemli isimler olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında TRT SPOR'a konuştu. İki oyuncunun Sivasspor'daki geleceğinin belirsiz olduğunun altını çizen Otyakmaz, “Galatasaray hiçbir şey söylemiyor, hep biz söylüyoruz. Biz teklifimizi yapacağız, herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler, göreceğiz." dedi ve ekledi:

“Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer iddiaları bize hep soruluyor. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Sonunda oraya giderlerse biraz ayıp olur."







