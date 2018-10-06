Mecnun Otyakmaz: “Hocamızın oynattığı futboldan memnunuz”

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 7 hafta sonunda takımın oynadığı futbolu ve aldığı sonuçları değerlendirdi. İlk 7 haftadaki performanstan çok memnun olmadıklarını söyleyen Otyakmaz, “Son Bursaspor galibiyetiyle takımımız moral kazandı. Geçtiğimiz hafta önemli isimlerimizin de performansı iyiydi. Bunun artarak devamı halinde kazanamayacağımız maç yok. Malatyaspor maçı da bunlardan birisi. Kendi futbolumuzu oynarsak, puanla dönebileceğimiz bir deplasman olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Hocamızın tarzından memnunuz”

Takımın oynadığı futbolun iyi olduğunu sözlerine ekleyen Otyakmaz, “Takımımızın oynadığı futbol görsel olarak tatmin edici ancak skora yansımadı. Santrforlarımızın suskun kalmasından ve defansımızı oturtamadığımız için ilk 7 haftada da bu sonuçlar çıktı. Fakat şimdi sakatların geri dönmesiyle daha zengin bir kadromuz var ve geri dörtlü de oturmuş durumda. Bundan sonra daha az gol ve zor gol yiyeceğimizi düşünüyoruz. Hocamızın tarzından ve oynattığı futboldan memnunuz. Skora yansımamıştı ama artık skora yansıyacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizde sözleşmeler TL üzerinden”

Kulüpler Birliği toplantısında sözleşmelerin TL bazında yapılması kararıyla ilgili konuşan Mecnun Otyakmaz, “Benim en rahat ettiğim toplantılardan birisiydi son Kulüpler Birliği toplantısı. Çünkü bizde yerli olup da döviz bazında sözleşme imzaladığım kimse yok. Sivasspor’u çok etkilemeyen ancak ülkemizin gündemimizde olan bir konu. Çıkan kararda diyalog yoluyla makul bir kararla anlaşma söz konusu. Futbolcularıyla görüşüp anlaşmaya gayret edecekler. Ama ekonomi de yavaş yavaş yerine oturuyor. Şahsi düşüncem, biraz daha beklersek, hiçbir şeye gerek kalmayacak diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Hedefimiz Avrupa Kupaları’na katılmak”

Prensip olarak yerli futbolcularla TL üzerinden anlaştıklarını söyleyen Otyakmaz, “Baştan bu yana prensip olarak yerli oyuncularla TL bazında sözleşme imzalıyoruz. Ama bu değişik bir duruma da yol açıyor. Büyük ölçekli İstanbul takımlarında yerli oyuncular, ‘Yabancı Euro alıyorsa, ben neden almayayım’ diye düşünüyor. Sanıyorum o düşünceyle Euro üzerinden imzalıyorlardı ama artık yerli oyuncuya yerli para birimimizle sözleşme imzalamanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz baştan beri böyle düşünüyoruz. Bizim hedefimiz Avrupa Kupaları’na katılmak. İyi bir başlangıç yapmadık. Ama bundan sonra toparlarsak, bu hedefimize ulaşırız. Bir Anadolu takımının ilk hedefinin ilk 10 içinde yer almak olmalıdır diye düşünüyorum. Daha sonra sezon ilerledikçe iyi bir performans sergiledikçe başka hedefler konulabilir diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA