Mecnun Otyakmaz: Herkes Fenerbahçe maçına motive!

Süper Lig’in liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor’un Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda en azından ilk yarıyı lider bitirmek için çok önemli bir galibiyet almayı arzu ediyoruz” dedi. Otyakmaz, “Takımımızda bir sorun gözükmüyor. Herkes motive. İnşallah futbolcularımız kazanacak mücadeleyi gösterecekler” ifadelerini kullandı.

Kapalı gişe oynanacak

Ligde haftanın maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadı’nda tüm hazırlıklar yapılırken, satışa çıkan 27 bin 500 biletin hemen hemen hepsinin satıldığı öğrenildi. Dün öğlen saatlerinde elde kalan 2 bin 500 biletin de maç saatine kadar tükeneceği öğrenildi. Sivaslılar’ın yanı sıra konuk Fenerbahçe taraftarının da mücadeleye büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

Maç saatinde sıcaklık 6 derece

Ülkemizin en soğuk yerlerinden biri olan Sivas’ta zorlu bir deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, dün son yaptığı antrenmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla kente ulaştı. Alınan bilgiye göre maç saatinde Sivas’ta hava sıcaklığının 6 derece ve parçalı bulutlu olacağı öğrenildi. Rüzgar hızının ortalama 7 kilometre, maksimum rüzgarın ise 25 kilometre olacağı bildirildi.



