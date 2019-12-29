Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Göztepe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarının ilk yarısını 37 puanla lider tamamladığını anımsatan Otyakmaz, "Şimdi yine tarih tekerrür etti. Şimdi daha tecrübeliyiz, bundan sonra da takımımıza yapacağımız katkılarla ikinci yarıya hazır hale geleceğiz" dedi.

"Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş"

Zor bir karşılaşma olduğunu belirten Otyakmaz, "Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş. Gerçekten bizi çok zorladılar, çok kapattılar. Ama ikinci yarı bir iki pozisyonda bulduk. Aroune Kone'nin de girmesiyle güzel bir asistle kilidi açmış olduk. Maçı da korumasını bildik. Bize de lazım olan 3 puandı, onu da kazanmış olduk. Başta teknik direktörümüz olmak üzere bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Tribünler biraz daha dolu olabilirdi ama yine burada bir eleştirim var. Gol olana kadar coşku yoktu, gol olduktan sonra coşku oldu. İnşallah bu kültüre de alışacağız. Takımımızı ateşleyecek taraftarımız da olacak. Tabi bir kısmı bunu yapıyor ama diğer kısmın da yavaş yavaş alışacağını ümit ediyoruz. İnşallah ikinci yarı da böyle güzel gideriz. İç sahanın da açık ara lideri olduk. Bu sene deplasmanlarda da biraz fark yaratıyoruz."

"Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim"

Mecnun Otyakmaz son olarak, "İkinci yarı da yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir takım olup, yine aynı şekilde puanı tekerrür edebilirsek, bakalım o da nasip. Transfer yapacaklarımız şu anda belli değil. Hocamızla İstanbul'daki ofisimde bir görüşme yapacağız. Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizle, vermeyeceğiz onları" diye konuştu.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

“Ben kulüp başkanıyım ve eğitim almak istiyorum”

VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili yöneltilen soruya Otyakmaz, “Bunun protokolü açıklandı. Eğitim amaçlı biz bunun açıklamasını yaparız diyoruz. Ben de bir kulüp başkanıyım ve eğitim almak istiyorum. Bazı pozisyonlarda beni eğitirlerse çok memnun olacağım” cevabını verdi.

“Rıza hoca ile bir görüşme yaptık"

Son olarak Otyakmaz transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek; “Rıza hoca ile uzak bir görüşme yaptık. Yarın İstanbul’daki ofisimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazı isimler var. Takımımıza katkı yapacak oyuncuları almayı düşünüyoruz, alacağız. İnşallah 2020 bizim senemiz olur. 2019 güzel geçti. Başta sağlık çok önemli” diye konuştu. Diğer yandan stadyum çıkışında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Göztepeli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz / SİVAS (İHA)







