MEB cerrahi maske üretiminde çıtayı yükseltti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlattığı cerrahi maske üretiminde hedefini büyüttü. Bakanlık, ayda 2 milyon olarak belirlediği maske üretimi hedefini, buna kısa sürede ulaşınca 10 milyona yükseltti.

MEB koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti.

Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı. En fazla üretimi, 1 milyon maskeyle İstanbul yaptı. İstanbul'u, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin ve Bursa izledi. Bakanlık, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu kapsamda, İstanbul'da Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve günde yaklaşık 100 bin maske üretmeye başladı. İstanbul'da 2 yeni ultrasonik cerrahi maske makinesinin üretimi de haftaya tamamlanacak.

"İllere Ar-Ge için altyapı desteği verildi"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini anımsattı.

Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar üretimi yapılan tüm alanlarda altyapıyı güçlendirdiklerine işaret eden Özer, "Yoğun ve seri şekilde üretim yapıyoruz. Ayrıca seçtiğimiz illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz. İllerimize ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik." şeklinde konuştu.