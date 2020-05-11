MCV, diğer bir ismiyle Ortalama Corpuscular Hacim olarak da adlandırılmaktadır. Kan testlerinde sonuçları çıkan MCV testi, CBC veya FBC testinin bir parçası olarak yapılan test türüdür.

MCV nedir?

Ortalama Corpuscular Hacim ismiyle adlandırılan MCV kan testi, kan ölçümlerinde sonuçlanan bir testtir. Bu test türünde kan hücrelerinin hepsinin boyutları belirlenmektedir. Özellikle kırmızı kan hücrelerinin kandaki boyutlarını belirlemek amacıyla bu test uygulanır. Genel olarak MCV testi bir çeşit kan testi türüdür.

MCV yüksekliği nedir?

MCV kan testi, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarını belirlemek amacıyla yapılan kan testidir. Bu açıdan MCV testinde MCV değerlerinin normalden daha yüksek çıkması sonuç olarak kırmızı kan hücrelerinin olması gerektiğinden daha büyük olduğunu göstermektedir. Bu durum Macrocytosis yani büyük hücreler olarak da adlandırılır. MCV testinde sonuçlara göre kırmızı kan hücreleri eğer çok büyük olursa kılcal damarlardan geçtikçe kırılarak geçerler. Kırmızı kan hücrelerinin büyük olmasına neden olan durumlar doğrudan kılcal damarları da etkilemektedir.

MCV yüksekliğinin nedenleri nelerdir?

MCV yüksekliğinin yani kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının büyük olmasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

- B12 eksikliğinin var olması,

- B12 eksikliğine dayanan ameni hastalığı,

- Sürekli kullanılan ilaçların bazı yan etkileri,

- Siroz gibi karaciğer hastalıklarına bağlı nedenler,

- Aşırı şekilde alkol tüketiminin söz konusu olması,

- Hipotiroidi hastalığı,

- Aplastik ve Hemolitik anemi hastalıkları,

- Folik asit eksikliğinden kaynaklı hastalıklar,

- Miyelodisplastik sendrom durumu.

Bu nedenlerin her biri doğrudan kan testinde MCV testinin daha yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Bu rahatsızlıkların her biri de kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının büyümesine meydan vermektedir.

MCV düşüklüğü nedir?

MCV testi kanda hemoglobin ile beraber beyaz kan hücresinin sayısını ve trombosit düzeylerini belirlemek için ortak bir bileşen görevi görür. MCV kan testi tüm kan değerleri ile ilgili daha detaycı bir bilgi sunmak amacıyla yapılır. Aslında MCV testi diğer anemi kan testlerine göre daha fazla bilgi sağlamak ayrıca kandaki problemleri doğrudan belirlemek için tercih edilir. Düşük sonuçlar veren MCV testi, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının ve hacimlerinin normal değerlerden daha az olduğunu göstermektedir. Bu duruma Microcytosis yani küçük hücreler adı verilir. Kan testinde MCV değerleri düşük çıkarsa bu durum hücrelere daha az oksijen taşındığının bir göstergesidir. Bu durum sonucunda da kişilerde bazı problemler ortaya çıkar.

MCV düşüklüğünün nedenleri nelerdir?

MCV testinin sonuçlarının düşük çıkmasında bazı nedenler söz konusudur. Düşük değerlerin nedenleri arasında şunlar vardır;

- Kurşun gibi maddeler sonucunda zehirlenme durumu,

- Demir eksikliğinden kaynaklı hastalıklar ve anemi durumu,

- Adet ve ülser gibi durumlardan kaynaklı kan kaybı,

- Kronik bir hastalığın bulunması,

- B6 vitamini eksikliğinin var olması,

- Talasemi rahatsızlığı,

- Yeme sorunları ve bozuklukları.

MCV değerlerinin kişilerde düşük çıkmasında yukarıda sayılan durumlar söz konusu olabilir. Yani bu durumlardan kaynaklı olarak kırmızı kan değerleri ve boyutları daha az ve küçüktür.

Kanda MCV değer aralığı kaç olmalı?

Yetişkinlerde MCV değerleri, yani normal bir kırmızı kan hücresi boyutu ortalama olarak 80 -100 fL’dir. FL, MCV değerinin ölçülmesinde kullanılan birimdir. Bu değerler genellikle çocuklarda daha farklıdır.

- 1 yaşındaki bebeklerde MCV değeri 70 ila 86 fL arasında olmaktadır.

- Yeni doğan bebeklerde yaklaşık 106 fL olmaktadır.

- 10-12 yaşları arasındaki çocuklarda ise değerler genellikle 77-91 fL arasındadır.

MCV değerlerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

MCV değerlerini düşürmek veya yükseltmek için yapılması gerekenler şunlardır;

- Demir eksikliği ile ilgili sorunları ortadan kaldırılmalıdır.

- Böbrek ve karaciğer ile ilgili rahatsızlıklar giderilmelidir.

- B6 ve B12 eksikliği giderilmelidir.

- Tiroit ile ilgili rahatsızlıklar konusunda tedavi olunmalıdır.



