Max Verstappen'in şampiyonluğuyla tamamlanan Formula 1 2022 sezonunun son yarışı dün, Abu Dabi'de gerçekleştildi.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Max Verstappen, Abu Dabi'de bitiş çizgisini ilk sırada geçip sezonun 15. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Verstappen, kendisine ait bir sezonda en çok yarış galibiyeti elde eden pilot rekorunu da geliştirdi.

Yeni sezon öncesinde Formula 1'de yer alan tüm takımlarda yarışacak pilotlar belli olurken McLaren'den ayrılan Daniel Ricciardo için de resmi açıklama kısa süre için yapılabilir.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sky Germany'ye yaptığı açıklamada, Daniel Ricciardo'nun yeni sezonda takımda yedek pilot olarak yer alacağını söyledi.

Yarışın ardından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki pilot da Red Bull'a dönmeye sıcak baktığını belirterek," Henüz her şey netleşmeden bir şeyler söylemek istemiyorum ancak anlaşmaya yakınız. Ancak gelecek sezon 24 yarış olacak ve hepsinde yer alamayabilirim." ifadelerini kullandı.

McLaren, Daniel Ricciardo'nun yerine Lando Norris'le birlikte Oscar Piastri'nin yarışacağını açıklamıştı. Red Bull ise mevcut pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'le sezona başlayacak.

Daniel Ricciardo, Red Bull'da 4 sezon yarışmış ve 5 yarış galibiyeti elde etmişti.

(NTV Spor)