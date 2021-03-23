Formula 1'in önde gelen ekiplerinden McLaren, 13 yaşındaki ABD'li Ugo Ugochukwu'yu transfer etti.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown şunları söyledi: "Ugo'nun ilerlemesini ilgiyle izliyoruz. Dolayısıyla, onunla bir anlaşma imzalama fırsatı ortaya çıktığında, bu konuda hiçbir tereddüt yaşamadık" dedi.

"Gelecek vaat eden genç bir yetenek"

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl şunları söyledi: "Ugo, güçlü gelişim beklentilerine sahip, gelecek vaat eden genç bir yetenek. Kariyerinin henüz başındayken, sporda başarılı olmak için gerekli malzemelere sahip olduğu açık. Bu imza, resmi bir genç sürücü programından daha özel bir temele kadar yeni yetenekleri belirleme ve desteklemeye yönelik yeniden odaklanmış yaklaşımımızı yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

"McLaren'in desteğine sahip olmak harika"

Ugochukwu ise, "Kariyerimin bu kadar erken dönemlerinde McLaren Racing gibi ikonik bir ekip tarafından imzalanmaktan onur duyuyorum. McLaren'ın desteğine sahip olmak harika ve her genç sürücünün hayalini kurduğu şey. Şu anda bir sürücü ve yarışçı olarak gelişmeye odaklanıyorum, bu nedenle McLaren'ın yanımda olması bana sadece pistte ve pist dışında yardımcı olabilir" diye konuştu.

Geçen sene şampiyon oldu

New York'ta Nijeryalı bir anneden dünyaya gelen Ugochukwu, geçen yılki FIA Avrupa Karting Şampiyonası'nı kazandı ve bu sezon bir üst klasmana çıktı.