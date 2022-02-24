M.City'li Zinchenko Putin'e kin kustu!
Rusya - Ukrayna savaşının başlamasının ardından sporculardan ve futbolculardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Manchester City forması giyen Ukrayna'lı futbolcu yaptıpı paylaşımla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.
Rusya - Ukrayna savaşının başlamasının ardından sporculardan ve futbolculardan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Manchester City forması giyen Ukrayna'lı futbolcu yaptıpı paylaşımla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Zinchenko Putin'in fotoğrafıyla birlikte "Umarım en kısa zamanda ölürsün, yaratık." ifadelerini kullandı.