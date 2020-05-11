MCHC alyuvarların üzerlerinde taşıdıkları hemoglobinlerin yoğunluğunun öğrenilebilmesi için kullanılan bir kan testidirç MCHC Mean corpuscular hemoglobin concentration’un kısaltmasıdır. MCHC değerinin düşük olması veya yüksek olması kişide bulunan anemi türünün belirlenebilmesi için kullanılan parametrelerden biridir. Düşük olan MCHC değeri kişide demir eksikliği anemisi olduğunu gösterir. Yüksek olan MCHC değeri ise B12 vitaminin eksik olmasından kaynaklanan bir anemi çeşidi varlığını gösterir. MCHC değeri önemli bir değerlendirme ölçeğidir. Bir alyuvar hücresinde bulunan, önemli bir protein olan hemoglobinin ortalama miktarını belirten bir testtir.

MCHC yüksekliği veya düşüklüğü nedir?

MCHC değerinin yüzde 28’den daha düşük olduğu duruma MCHC düşüklüğü denilir. MCHC düşüklüğü demir eksikliğinin yol açtığı anemiye işaret eden bir bulgudur. Demir açısından yetersi beslenme, kan kayıpları, büyük cerrahi işlemler ve travmalar gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Alyuvarlardaki hemoglobin miktarının az olması sebebi ile de MCHC düşüklüğü görülebilmektedir. Alyuvarların işlevini tam olarak yerine getirebilmeleri için yeterli sayıda hemoglobini bulundurmadığı anlamına gelir. MCHC düşüklüğü yaşayan kişiler sıklıkla bazı belirtiler gösterirler. Gösterilen bu belirtiler genel olarak anemi belirtileridir;

Güçsüz hissetme

Baş dönmesi

Tende morluk oluşumunun kolaylaşması

Soluk bir ten

Nefes darlığı

Kronik yorgunluk

MCHC değerinin düşük olmasının genellikle nedeni anemidir. Hipokromik mikristik anemi alyuvarların olması gereken normal büyüklüğünden çok daha küçük olması sebebi ile düşük hemoglobin taşımasıdır. Buda genel olarak MCHC değerinin düşük olması ile sonuçlanmaktadır. Hipokromik mikristik aneminin genel nedenleri ise; demir eksikliği, Crohn hastalığı, gastrik bypass ameliyatı gibi sebepler ile demir emiliminde bozulma oluşumu. Uzun süren adet dönemi ve hemoliz gibi nedenlerdir.

MCHC değerinin yüzde 36’dan daha fazla olması ise MCHC yüksekliği olarak tanımlanır. MCHC yüksekliğinin genel olarak nedenleri ise; folik asit eksikliği, B12 eksikliği ya da karaciğer hastalıkları şeklinde sıralanabilir. Bun hastalıkların her birinin sonucunda ise makrositik anemi oluşur. MCHC yüksekliği otoimmün hastalıklar, makrositik anemi, herediter sferositoz, ciddi derecedeki yanıklar, karaciğer hastalıkları, tiroid bezinin aşırı aktif alışması ve bazı ilaçların kullanılması sonucunda oluşur. Yüksek MCHC belirtileri:

Bayılma

Hızlı nabız

Dalakta büyüme

Karında rahatsızlık

Enfeksiyon

Güçsüz hissetme

Sarılık

Yorgunluk

Makrositik anemiye bağlı MCHC yüksekliği belirtileri:

Hafıza problemleri

Odaklanma güçlüğü

İshal

Saç ve tırnaklarda kırılma

İştahsızlık

Kilo kaybı

Kanda MCHC değer aralığı kaç olmalıdır?

Yetişkin bir bireyin kanındaki MCHC değerinin normal aralığı bir desilitre kanda 31 ila 37 gramdır. Yapılan testlerin sonucu laboratuvarda kullanılan cihazlara göre değişiklik gösterse de ortalama değer bu şekildedir.

MCHC değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalıdır?

MCHC değerini düşürebilmek için;

Balık, kırmızı et, ıstakoz, midye, yengeç, istiridye, ciğer, kefir, yoğurt ve süt gibi B12 içeriğine sahip olan gıdalar tüketilmelidir. Yumurta da b12 açısından zengin bir gıda olduğu için tüketilmelidir.

Keten tohumu, ceviz, fındık, yer fıstığı, pancar, brokoli, fasulye, havuç, yeşil mercimek, kereviz, karnabahar, Brüksel lahanası, bezelye, avokado gibi yüksek folik asit içeren gıdalar tüketilmelidir.

Kafein, sigara ve alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.

MCHC değerini yükseltebilmek için;

Lahana ve ıspanak gibi koyu yeşil renkteki yapraklı olan sebzeler tüketilmelidir.

Balık, tavuk, karaciğer ve kırmızı et tüketilmelidir.

Kuru fasulye nohut gibi baklagiller tüketilmedir.

Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler tüketilmelidir.

Yumurta tüketilmelidir.

Pekmez tüketilmelidir.

Demir takviyeleri kullanılmalıdır.

Demirin emilebilmesi için ve sindiriminin kolaylaşabilmesi için lif içeriği yüksek gıdalar tüketilmelidir.

Demir emilimi için gerekli olan B16 vitamini de yeterli olarak vücuda alınmalıdır.

Günlük tüketilen kalsiyum miktarı kontrol edilmelidir. Kalsiyumun fazla tüketimi demir emilimini azaltır.

Düzenli olarak uzaman hekim tarafından kontrol edilmeli ve uzman hekim gerekli gördüğü takdirde tavsiye ettiği demir preparatları doğru şekilde kullanılmalıdır.

Demir içeriği yüksek gıdaların tüketiminden en az iki saat önce ve iki saat sonrasında kalsiyum içeren gıdalar ve çay tüketilmemelidir.