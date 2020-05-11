MCH; bir tane kırmızı kan hücresi olan alyuvarda bulunan hemoglobin miktarının ortalama değeridir. Hemoglobinler kırmızı kan hücreleri olan alyuvarlarda bulunur ve alyuvardaki oksijen dokulara taşır. Hemoglobin bir proteindir. MCH değeri, MCV ve MCHC değerleri ile ilişkili bir değerdir. MCV değeri alyuvarların bir tanesinin ortalama büyüklük değeridir. MCH değerinin sonucu MCV değerinin sonuçlarını yansıtır. Daha büyük olan alyuvar daha çok hemoglobin taşımaya elverişlidir. MCH değeri ise bir tane alyuvar hücresinin birim hacmine düşen hemoglobin miktarıdır.

MCH yüksekliği veya düşüklüğü nedir?

MCH değerinin kandaki normal seviyelerinin üstünde olmasına MCH yüksekliği denilir. Buda bir alyuvar hücresinin kendisinden daha büyük miktarlarda hemoglobin taşıdığı anlamına gelir. MCH yüksekliği B vitaminleri ve B vitaminlerinin arasından özellikle b12 vitamini ile folat eksiliği sonucunda oluşan anemi sebebi ile olabilir. Alyuvar hücrelerinin yapım aşamasından B vitaminlerine ve folatlara gereksinim vardır. Yüksek MCH belirtileri:

Nefes darlığı

Baş ağrısı

Göğüs ağrısı

Sarımsı renkte cilt

Hızlı nabız

Halsizlik ya da yorgunluk

B12 eksikliği nedeni ile oluşan MCH yüksekliği belirtileri:

Gaz, şişkinlik

Depresyon ve kafa karışıklığı gibi ruhsal, zihinsel belirtiler

Kusma, mide bulantısı

El ve ayaklarda iğne batması, karıncalanma

Folat Eksikliği nedeni ile oluşan MCH yüksekliği belirtileri:

Hassas ya da pürüzsüz dil

Sinirli olma hali

İştah kaybı

İshal

MCH değerinin kandaki normal seviyelerinin alında bulunması ise MCH düşüklüğüdür. MCH düşüklüğü bir alyuvar hücresinin düşük miktarlarda hemoglobin taşıması anlamına gelir. Demir eksikliği anemisinin var olduğu anlamına gelir. Demir minerali hemoglobini bağlar. Demir olmadan hemoglobin olmaz bu sebep ile demir eksikliği oldukça önemlidir. Demir eksikliğine neden olan başlıca sebepler; kan kaybı, travma, majör cerrahi olarak sayılabilir. Daha da nadir görülen durumlarda ise talasemi gibi genetik hastalıklar soncunda da görülür. Düşük MCH değeri belirtileri:

Baş ağrısı

Sarımsı cilt rengi

Halsizlik ya da yorgunluk

Hızlı nabız atımı

Göğüste ağrı

Nefes darlığı

Kanda MCH değer aralığı kaç olmalı?

Tam kan sayımı testinin ardından MCH değeri belirlenmektedir. MCH değerinin kandaki normal değer aralığı 27,5 ve 33,2 piktogram aralığındadır. MCH yüksekliği 33,2 piktogram üzerinde oluşurken, MCH düşüklüğü ise 27,5 piktogram altında oluşur. Yaş aralığına bağlı olarak da normal değer aralığı değişiklik göstermektedir.

1-3 günlük bebek: 31 ila 37 pg

7 gün – 1 aylık bebek: 28 ila 40 pg

3 – 6 aylık bebek: 25 ila 35 pg

6 ay ve 2 yaş aralığı: 25 ila 31 pg

2 ve 6 yaş aralığı: 24 ila 30 pg

6 ve 12 yaş aralığı: 25 ila 33 pg

12 ve 18 yaşa aralığı: 25 ila 35 pg

3 aylık hamilelik dönemi: 30 ila 32 pg

3- 6 aylık hamilelik dönemi: 30 ila 33 pg

6- 9 aylık hamilelik dönemi: 29 ila 32 pg

MCH değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalıdır?

MCH değerinin düşebilmesi için alkol tüketimi bulunuyorsa azaltılmalıdır. Düzenli ve yeterli uyku uyunmalıdır. Sigara bırakılmalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenilmelidir. B12 ve Folat içeren gıdalar tüketilmelidir. Kırmızı et, beyaz et ve balıketi tüketilmelidir. Yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. İlaç kullanımları nedeni ile oluşan MCH yüksekliğinde doktora danışarak ilaç değişimi yapılabilir.

MCH değerinin yükseltilebilmesi için; demir alımı arttırılmalıdır. Kuşkonmaz, kırmızı et, tofu, karides, badem, ıspanak, mercimek, yumurta, istiridye gibi yiyecekler tüketilmelidir. C vitamininden zengin olan gıdalar tüketilmelidir. Greyfurt, brokoli, limon, dolmalık biber, çilek, portakal, papaya, ıspanak ve domates gibi gıdalar tüketilmelidir. Folik asit alyuvar yapımı için gerekli olduğu için mutlaka folik asit içeren gıdalarda tüketilmelidir. Tahıllar, buğday tohumu, kuru fasulye, pirinç, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, fıstık gibi gıdalar tüketilmelidir. Pancarda MCH seviyesinin artmasını sağlar. Pancarı pişirerek tüketilebilir ya da suyu içilebilir. Elma, şeker pancarı ve nar da tüketilebilir.