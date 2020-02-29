McGregor’un ardından en kötüsü Loris Karius

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlı ekibin son 10 yıldaki en kötü performans gösteren ikinci kalecisi olarak dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın "Önümüzdeki sezon bizimle devam etmeyecek" dediği Alman kaleci, dün oynanan Alanyaspor maçında yediği golün ardından da taraftarların hedefi haline geldi. Beşiktaş forması altında 2 sezonda tüm kulvarlarda toplam 65 maçta oynayan Karius, tam 94 gol yiyerek maç başı 1,44 gol ortalaması elde etti. Karius, oynadığı 65 maçın 13’ünde kalesini gole kapatırken, 52 maçta topu filelerden çıkardı. Alman oyuncu, Süper Lig’de ise toplamda 53 maçta kaleyi korudu. Ancak bu maçlarda 67 gole engel olamayarak karşılaşma başına 1,26 gol yeme ortalamasıyla forma giydi. Son 10 yılda Beşiktaş’ın birinci kalecisi konumundaki isimlere bakıldığında en kötü performanslardan birisini sergileyen isimlerden olan Loris Karius, maç başına gol yeme konusunda Allan McGregor’un ardından ikinci sırada yer aldı. 2012-2013 sezonunda Beşiktaş forması giyen Allan McGregor, oynadığı 26 maçta tam 39 golü kalesinde görerek maç başı 1,5 gol ortalamasıyla oynamıştı.

Son 10 yılın en iyisi Fabri

Beşiktaş’ta son 10 sezonda oynayan kalecilere bakıldığında en iyi performansı sergileyen ismin Fabri olduğu görülüyor. 2 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı giyen ve ardından Fulham’a transfer olan Fabri, Süper Lig’de boy gösterdiği 66 maçta kalesinde 57 gol gördü ve maç başına 0,86 gol ortalamayla dikkat çekti. Fabri, oynadığı 26 mücadelede ise rakiplere geçit vermeyerek kalesinde gol görmedi. Fabri’nin ardından son 10 yılda forma giyen kaleciler arasındaki en iyi performansı Rüştü Reçber sergiledi. Beşiktaş’ta 95 lig maçına çıkan ve 89 gol yiyen Rüştü, 34 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Rüştü Reçber’in maç başı gol yeme ortalaması ise 0,93 olarak kayıtlara geçti. Maç başına 1 gol ortalamasının altında kalmayı başaran bir diğer isim de Tolga Zengin oldu. Tecrübeli kaleci forma giydiği 87 maçta 86 gol yedi ve 0,98’lik gol yeme ortalaması tutturdu. Tolga, Beşiktaş formasıyla 32 maçta ise gol yemedi. Beşiktaş’ın kalesini koruyan isimlerden Cenk Gönen ise 60 Süper Lig maçında 60 gol yedi. Cenk 19 karşılaşmada da rakip takımlara geçit vermedi.

Son 10 yılda Beşiktaş’ın birinci kaleci konumundaki isimlerin performansları şu şekilde:

Fabri

Oynadığı maç: 66

Yediği gol: 57

Gol yemediği maç: 26

Maç başı gol yeme ortalaması: 0,86

Rüştü Reçber

Oynadığı maç: 95

Yediği gol: 89

Gol yemediği maç: 34

Maç başı gol yeme ortalaması: 0,93

Tolga Zengin

Oynadığı maç: 87

Yediği gol: 86

Gol yemediği maç: 32

Maç başı gol yeme ortalaması: 0,98

Cenk Gönen

Oynadığı maç: 60

Yediği gol: 60

Gol yemediği maç: 19

Maç başı gol yeme ortalaması: 1.00

Loris Karius

Oynadığı maç: 53

Yediği gol: 67

Gol yemediği maç: 13

Maç başı gol yeme ortalaması: 1,26

Allan McGregor

Oynadığı maç: 26

Yediği gol: 39

Gol yemediği maç: 5

Maç başı gol yeme ortalaması: 1,5

Bozhan Memiş / İHA