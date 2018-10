McGregor - Khabib UFC maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta,? 

Ultimate Fighting Championship’te (UFC) yılın karşılaşmasına artık sayılı günler kaldı. Bütün dünyada heyecanla beklenen, dövüş sporlarının en saygın organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’te ( UFC) yılın karşılaşması, merakla bekleniyor. UFC’nin en prestijli iki boksörü olan Dağıstan kökenli Khabib Nurmagomedov ve İrlandalı Conor McGregor mücadelesi, büyük heyecana sahne olacak.

UFC’nin en prestijli iki boksörü Khabib Nurmagomedov-Conor McGregor karşılaşması 7 Ekim Pazar günü saat 05.00’de canlı yayınla S Sport Plus’ta boks severlerle buluşacak.

ABD’nin Las Vegas kentinde yer alan,T-Mobile Arena’da gerçekleştirilecek olan Khabib-McGregor arasındaki karşılaşma, 7 Ekim Pazar günü saat 05.00’de canlı yayınla S Sport Plus’ta boks severlere ulaşacak.Canlı yayını kaçıranlar tekrar izle seçeneği ile anında maçın tamamını izleyebilecek.

Aynı anda 5 canlı yayın özelliği

Saran Group tarafından hayata geçirilen S Sport Plus uygulaması ile Premier Lig, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve daha pek çok kaliteli ve premium spor içeriği, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile her zaman, her yerde yanınızda. Aynı anda 5 canlı yayın özelliği, izleyicilere özellikle hafta sonları aynı saate gelen maç programlarında önemli bir konfor sağlıyor, S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçebiliyorlar. Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgeselleri S Sport Plus’ta ekrana geliyor.

S Sport Plus nedir?

Her ay 250 saatin üzerinde canlı yayın, 3 saate kadar canlı yayını geri alma, yayın dondurma ve çoklu ekran seçenekleriyle Türkiye’de spor yayıncılığının yenilikleri S Sport Plus’ta yer alıyor. S Sport Plus’ın “Önemli Anlar” özelliğiyle kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar. Çoklu ekran özelliğiyle kullanıcılar, izlemeye başladıkları bir yayını, farklı bir cihazdan oturum açtıklarında kaldıkları yerden izlemeye devam ediyor. S Sport Plus ile görüntü kalitesi kullanıcıların Internet hızına göre anlık olarak optimize oluyor ve bu da kullanıcılara kesintisiz izleme zevki sağlıyor. Sporseverler, beğendikleri programları favori listesine ekleyip, kişisel izleme listesi oluşturabiliyor. Teknolojik anlamda önümüzdeki dönemde yeni özellikleri de kullanıcılarına sunmaya hazırlanan S Sport Plus, önümüzdeki aylarda Smart TV uygulamalarıyla da farklı ekran ve cihazlardan yayınlarını takip etmek isteyen kullanıcılarının da taleplerine cevap verecek.