Mbaye Diagne'yi satarak yerine başka bir golcü almayı planlayan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'ydı. Sarı Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği öne sürülen ancak yüksek bonservis bedeli el yakan 26 yaşındaki santrforla ilgili hocası Dimitri de Conde'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Conde, Belçika'da yayım yapan Het Laatste Nieuws gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili olarak "Şu an için anlaşmaktan çok uzağız. Ancak rüyamızdaki takımda Samatta'yı da görmek istiyoruz. Umarım gelecek sezon da bizimle olur. Öte yandan Samatta'nın kalması hâlinde bile kadromuza bir takviye daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler