Radamel Falcao'dan gelecek müjdeli habere kilitlenen Galatasaray'da forvet transferi için gündeme gelen isimlerden biri de Genk'in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'ydı. Hafta sonunda Waasland-Beveren'i 4-0 yendikleri lig maçında hat-trick yapan 26 yaşındaki santrfor'dan geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Mücadele sonrası Belçika'da yayım yapan Het Nieuwsblad gazetesine konuşan yıldız isim, bu sezon Genk'te kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soruya "Bu konuda yorum yapmayacağım. Şu anda en önemli şey, burada takımla birlikte olmam. Beni görebiliyorsunuz değil mi?" şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler