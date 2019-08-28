Mbwana Samatta transferi için resmi açıklama!

Uzun bir süredir Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için uğraş veren ve Kolombiyalı golcüden gelecek müjdeli habere kilitlenen Galatasaray'da gündeme gelen forvetlerden biri de Genk'in Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta olmuştu. Yıldız oyuncuyla ilgili kulübünden gelen son açıklama ise gündem yarattı.

Genk'in sportif direktörlüğünü yürüten Dimitri De Conde, ülkesi Belçika'da yayım yapan Het Laatste Nieuws gazetesine verdiği demeçte Samatta'nın 26 yaşındaki golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak "Süreç uzadıkça Samatta'nın takımdan ayrılması zorlaşıyor. O da bunun farkında. Beni şu anda korkutan tek şey sezona iyi başlayamayan ve santrfor almak isteyen varlıklı kulüpler. Umuyorum ki buna direnebiliriz. Şayet Samatta ayrılacaksa bizim hayır diyemeyeceğimiz bir teklif gelmeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Het Belang van Limburg gazetesi de Galatasaray'ın Samatta için yürüttüğü görüşmelerden şu ana dek olumlu bir sonuç alamadığını yazarken oyuncunun Dinamo Moskova'dan gelen teklifi Rusya'da oynamak istemediği için reddettiğini duyurdu. Gazete, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'nun da başarılı santrfor için teklifte bulunmaya hazırlandığını öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler