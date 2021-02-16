Mbwana Samatta Avrupa'dan ülkemize gelmiş olan bir futbolcudur. Mbwana Samatta hızlı ve çevikliği ile bilinen bir futbolcudur. Dolayısıyla Mbwana Samatta hızlı bir şekilde gelişim sağlamış ve Avrupa'nın diğer kulüplerinin de ilgisini çekmiştir. Mbwana Samatta şuan ülkemizde oynayan bir futbolcudur. Santrafor bölgesinde forma giyen Mbwana Samatta golcü kişiliği ile ön plana çıkmaktadır. Mbwana Samatta kendi ülkesinin milli takımında da forma giyen oldukça istikrarlı bir futbolcudur. Ülkemize bonservisi ile birlikte transfer olmuştur. Mbwana Samatta santrafor mevkisinde oynayan bir Afrikalı futbolcudur. Süper ligde forma giyen Mbwana Samatta 1.83 metre boya sahiptir. Şu an Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyen Mbwana Samatta etkili şutları olan bir oyuncudur. Mbwana Samatta sağ ayaklı bir forvet oyuncusudur. Kariyeri boyunca 250'den fazla maçta forma şansı bulmuştur. 2011 yılından beridir kendi ülkesinin resmi milli takımında forma giymektedir.

Mbwana Samatta nereli?

Mbwana Samatta Afrika ülkelerinden olan Tanzanyalı'dır.

Mbwana Samatta kaç yaşında

1992 doğumlu olan Mbwana Samatta 28 yaşındadır.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye İngiltere takımlarından olan Aston Villa takımından transfer olmuştur. Mbwana Samatta şu anda Süper Lig'de Fenerbahçe'de oynamaktadır.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Mbwana Samatta 2020 yılı yaz sezonu transfer döneminde Fenerbahçe'ye bonservisi ile birlikte transfer olmuştur. 2021 yılı itibari ile de Fenerbahçe'de oynamaktadır.

Mbwana Samatta'nın maaşı ne kadar?

Mbwana Samatta Fenerbahçe'den yıllık 2.75 milyon euro kazanmaktadır.

Mbwana Samatta kimdir?

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde dünyaya gelen Mbwana Samatta 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Ülkesinde ilk olarak futbol hayatına başlayan Mbwana Samatta hızlı ve çalım yeteneği ile kısa sürede kulüplerin dikkatini çekmeye başarmıştır. Mbwana Samatta altyapı kariyerine ilk olarak 2008 yılında başlamıştır. 2008 yılında African Lyon takımına transfer olan Mbwana Samatta, 2010 yılına kadar burada altyapıda kendi futbolunu geliştirme fırsatı bulmuştur. Mbwana Samatta 2010 yılında Simba takımı ile anlaşmıştır.

İlk profesyonel kariyerine Simba takımı ile başlayan Samatta, 2010-2011 sezonunda 25 maçta resmi forma giymiştir. Samatta 25 maçta 13 gol atarak ülkesinde ki diğer takımların dikkatini çekmiştir. Ülkesi dışında ilk kez 2011 yılında Kongo takımlarından olan Mazembe takımı ile anlaşmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 2011 yılından 2016 yılına kadar futbol hayatına devam etmiştir. Mazembe takımı ile 103 maçta forma şansı bulan Samatta 103 karşılaşmada 60 gol atarak oldukça iyi bir istatistik yakalamıştır. Daha sonra Avrupa'nın diğer kulüplerinin dikkatini çekmeye başarmış olan Samatta, 2016 yılında Belçika ekiplerinden olan Genk kulübünün teklifini kabul etmiştir. Genk kulübüne transfer olan Samatta'nın böylelikle 2016 yılında ilk Avrupa macerası başlamıştır.

Samatta Genk kulübü ile 2016 yılından 2020 yılına kadar sürecek olan bir sözleşmeye imza atmıştır. Genk kulübü ile pek çok Avrupa maçına çıkan Samatta bu maçlarda hatrick yapma şansı da elde etmiştir. Genk kulübü ile dalya demeyi başaran Samatta kariyerinin zirve noktasını ve değerini arttırdığı sezon ve takım bu sezonda yaşanmıştır. Genk kulübü ile 101 maçta forma giyen Samatta, Avrupa'da dahil olmak üzere 43 gol atmıştır. Samatta bu noktadan itibaren diğer kulüplerinde transfer piyasasında ilk listesine dahil ettiği oyunculardan biri haline gelmiştir.

Mbwana Samatta 2020 yılında bonservisi ile birlikte Aston Villa takımına transfer olmuştur. Aston Villa'da pek forma şansı bulamayan Mbwana Samatta yalnızca premier lig ekibinde 14 resmi karşılaşmada forma giymiştir. Mbwana Samatta 14 resmi karşılaşmada 1 gol atmıştır. Daha sonra Mbwana Samatta'nın yolu Türkiye ile kesişecektir. Türkiye'ye gelme kararı alan Mbwana Samatta Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştir. Fenerbahçe Mbwana Samatta ile 4 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştır. Buna göre santrafor oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 2.75 milyon euro para kazanacaktır. Mbwana Samatta şuan Süper Lig'de Fenerbahçe'nin santrafor oyuncusudur. Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyen Samatta, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamaktadır. Samatta'nın satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de bulunmaktadır.

Mbwana Samatta'nın Milli Takım Kariyeri

Mbwana Samatta ilk kez mili takım formasını 2011 yılında giymiştir. 2011 yılında Mbwana Samatta Tanzanya milli takımı ile günümüze denk 56 resmi karşılaşmada forma giyme şansı bulmuştur. 20 gol atmıştır.