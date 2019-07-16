Genk'in golcüsü Mbwana Samatta Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Hatta Belçika basınına göre Galatasaraylı yetkililer Mbwana Samatta transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Peki, geleceğin yıldızı olarak gösterilen Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında? İşte Mbwana Samatta hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Mbwana Samatta kimdir?

Mbwana Samatta 13.12.1992 Dar es Salaam - Tanzanya doğumlu. Samantta 1.80 boyunda ve forvet. Futbola African Lyon'da başlayan genç golcü daha sonra TP Mazembe'ye 70 bin Euro karşılığında transfer oldu. 26 yaşındaki futbolcu 2016 yılında 800 bin Euro karşılığında Genk'in yolunu tuttu.

Son 4 sezondur Genk forması giyiyor. 2015-2016 yılında 18 maçta 5 gol, 2016-2017 sezonunda 59 maçta 19 gol, 2017-2018 sezonunda 34 maçta 8 gol ve geçen sezon 50 maçta 32 gol atarak Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.

İngiltere Premier Lig ekipleri Leichester City ve West Ham United'da oyuncu ile yakından ilgileniyor. Mbwana Samatta ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Tanzanya Milli Takım'ında oynuyor

Piyasa değeri 12 milyon Euro... 18 kez Tanzanya Milli Takım forması giydi ve 8 gol atma başarısı gösterdi.