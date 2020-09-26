Mbwana Samatta, Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlanıyor

Uzun uğraşlar sonucunda Mbwana Samatta için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşan Fenerbahçe, Ta nzanyalı golcüyü çarşamba günü İstanbul'a getirmişti. Sağlık kontrollerinden geçirilen 27 yaşındaki futbolcu ile dün 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kanarya transferin mali detaylarını da açıkladı. Sarı Lacivertliler, KAP'a yaptığı duyuruda Samatta'nın zorunlu satın alma maddesi karşılığında 1 sezonluğuna kiralandığını açıklandı.

750 bin Euro bonus

Fenerbahçe sezon sonunda ise başarılı golcünün bonservisini 6 milyon Euro karşılığında alacak. 4 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcu için Kanarya, şartlar gerçekleştiği takdirde 750 bin Euro da bonus ödeyecek.

'Dünyada bilinen kulüp'

Yıldız oyuncu formayı giyer giymez kulüp televizyonuna açıklamalard a bulundu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Samatta, "Fenerbahçe, sadece Türkiye’de değil, dünya da bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Bura da, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe’nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldi m, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" dedi.

40 yıllık Fenerli gibi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, dün Samandıra'yı kahkalara boğdu. İdman öncesi alkışlarla karşılanan Tanzanyalı santrfor, yeni arkadaşlarıyla tanıştı. Erol Bulut'un sarılıp, öğrencilerine tanıttığı 27 yaşındaki oyuncu, ilk antrenmanı olmasına rağmen hem neşeli tavırları hem de fizik gücü ile dikkat çekti. Sarı-Lacivertli futbolcuları gülmekten kırıp geçiren Samatta, takıma uyum konusunu ise adeta saniyeler içinde aşıp, 40 yıllık Fenerbahçeli gibi tavırlar sergiledi.